АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Иран представил собственную баллистическую ракету «Кадр» (Qadr)

В Иране была представлена новая баллистическая ракета под названием «Кадр» (Qadr). Отмечается, что боевой носитель был полностью создан внутри страны.

Иран представил собственную баллистическую ракету «Кадр» (Qadr)


Так известно, что ракета оснащается двигателем, который работает на основе жидкого топлива. Она способна преодолеть расстояние в 2 тысячи километров. Устройство получило отделяющуюся головную часть для того чтобы туда можно было установить боевой заряд. Также имеется специальная система, делающая ракету «Кадр» невидимой для радиодатчиков противника. При этом носитель можно выводить на баллистическую траекторию, как из пусковой шахты, так и со специальной передвижной установки.

Интересно, что боевая ракета была представлена специально ко дню 39-й годовщины исламской революции, произошедшей в столице Ирана.
Помимо Qadr иранцы показали еще ракету ближнего действия «Фаджр-5» (Fajr 5) и носитель для поражения танковой техники «Туфан 2-М» (Toufan 2-M). В ходе мероприятия посетителям продемонстрировали и подводную лодку «Фатех».
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости