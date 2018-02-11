Иран представил собственную баллистическую ракету «Кадр» (Qadr)

Так известно, что ракета оснащается двигателем, который работает на основе жидкого топлива. Она способна преодолеть расстояние в 2 тысячи километров. Устройство получило отделяющуюся головную часть для того чтобы туда можно было установить боевой заряд. Также имеется специальная система, делающая ракету «Кадр» невидимой для радиодатчиков противника. При этом носитель можно выводить на баллистическую траекторию, как из пусковой шахты, так и со специальной передвижной установки.Интересно, что боевая ракета была представлена специально ко дню 39-й годовщины исламской революции, произошедшей в столице Ирана.Помимо Qadr иранцы показали еще ракету ближнего действия «Фаджр-5» (Fajr 5) и носитель для поражения танковой техники «Туфан 2-М» (Toufan 2-M). В ходе мероприятия посетителям продемонстрировали и подводную лодку «Фатех».