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Составлен рейтинг немецких классических седанов за 250 000 рублей

Экспертами составлен рейтинг классических немецких авто. В перечень вошли немецкие седаны за 250 тыс. руб.

Составлен рейтинг немецких классических седанов за 250 000 рублей

Первое место в данном случае досталось люксовому седану версии Mercedes-Benz W124. За 250 тыс. руб. автомобилист получает авто 1992-1995 модельных годов. Приобретая такие авто следует особое внимание акцентировать на мотор. Лучше приобрести авто с агрегатами M111/M104. Второе место досталось BMW 5 E34 (1992-1995 г.г.). Самым оптимальным вариантом является версия, под капотом которой установлен бензиновый мотор E34. При этом рекомендуется приобрести авто с установкой M30.

ТОП-3 замыкает транспортное средство версии Audi A6. При этом за 250 тысяч рублей можно купить автомобиль 1994-1997 модельных годов. В данном седане самыми лучшими силовыми установками являются V6 ABC, а также AAH на 2,6 литра и 2,8 литра. Вместе с этим выделить можно рядные моторы. Однако в них обратить внимание следует на работу систем питания.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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