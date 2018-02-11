Составлен рейтинг немецких классических седанов за 250 000 рублей

Первое место в данном случае досталось люксовому седану версии Mercedes-Benz W124. За 250 тыс. руб. автомобилист получает авто 1992-1995 модельных годов. Приобретая такие авто следует особое внимание акцентировать на мотор. Лучше приобрести авто с агрегатами M111/M104. Второе место досталось BMW 5 E34 (1992-1995 г.г.). Самым оптимальным вариантом является версия, под капотом которой установлен бензиновый мотор E34. При этом рекомендуется приобрести авто с установкой M30.ТОП-3 замыкает транспортное средство версии Audi A6. При этом за 250 тысяч рублей можно купить автомобиль 1994-1997 модельных годов. В данном седане самыми лучшими силовыми установками являются V6 ABC, а также AAH на 2,6 литра и 2,8 литра. Вместе с этим выделить можно рядные моторы. Однако в них обратить внимание следует на работу систем питания.