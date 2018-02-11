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Будущий миллиард землян записан руководителем компании NVIDIA в геймеры

Главой корпорации NVIDIA Хуаном Жэньсюньюнем, записан один миллиард людей в геймеры, причем пользователи еще не появились на свет. Он предполагает, что его компания не будет лишена спроса и он будет набирать активный рост даже в будущем.

Как рассказал Хуан Жэньсюнь, население планеты достигнет через роста на еще один миллиард, через 10-15 лет. И они непременно станут заядлыми геймерами. К такому мнению руководитель NVIDIA пришел после очередного подсчета выручки, составившего период четвертого квартала 2017 года. Как свидетельствуют документы, корпорацией получена сумма - 2,91 млрд. долларов. Что по сравнению с размерами прошлогодней выручки, превысило показатель на 34%.
Будущий миллиард землян записан руководителем компании NVIDIA в геймеры


Такие высокие показатели достигаются NVIDIA благодаря высокому качеству производимых видеокарт, пользующихся соответствующим положительным спросом, в среде майнеров мира. Не исключено, что Хуан Жэньсюнь не ошибается в своих предположениях, и буквально через десять лет, среди землян появится поколение заядлых фанатов геймеров.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:00
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