Будущий миллиард землян записан руководителем компании NVIDIA в геймеры

Как рассказал Хуан Жэньсюнь, население планеты достигнет через роста на еще один миллиард, через 10-15 лет. И они непременно станут заядлыми геймерами. К такому мнению руководитель NVIDIA пришел после очередного подсчета выручки, составившего период четвертого квартала 2017 года. Как свидетельствуют документы, корпорацией получена сумма - 2,91 млрд. долларов. Что по сравнению с размерами прошлогодней выручки, превысило показатель на 34%.Такие высокие показатели достигаются NVIDIA благодаря высокому качеству производимых видеокарт, пользующихся соответствующим положительным спросом, в среде майнеров мира. Не исключено, что Хуан Жэньсюнь не ошибается в своих предположениях, и буквально через десять лет, среди землян появится поколение заядлых фанатов геймеров.