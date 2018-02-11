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Марина Африкантова не сомневается, что женщина должна всегда быть на стороне мужчины

Участница "Дома-2" Марина Африкантова, которая весьма удачно выстроила отношения с молодым атлетом Романом Капаклы на периметре и уже подумывает о совместной жизни с ним за его пределами, не сомневается, что женщина должна всегда быть на стороне мужчины, и об этом девушка сообщила в социальной сети Instagram.

Марина уверена, что за сильным парнем всегда стоит сильная девушка. При этом она рассказала не только о роли слабого пола, но и об обязанностях сильного пола в любовном альянсе. Не забыла популярная блондинка поведать и о том, какие романы или браки бывают получаются самыми крепкими.

Марина Африкантова не сомневается, что женщина должна всегда быть на стороне мужчины

"Роль мужчины такова: оберегать свою спутницу, поддерживать и прислушиваться к ней. Сделать из спутницы в первую очередь друга и товарища. Роль женщины: быть всегда на стороне своего мужчины, дарить ему свою любовь и поддержку, быть с ним единым целым, его вдохновением. Крепок тот союз, где между мужчиной и женщиной взаимопонимание, уважение, любовь и вера", - написала телезвезда.

Недавно Африкантова и Капаклы вернулись на "Остров любви". Зрители считали, что дочка Татьяны Владимировны станет ведущей на архипелаге, но этого не случилось.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:33
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