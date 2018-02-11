Марина Африкантова не сомневается, что женщина должна всегда быть на стороне мужчины

"Роль мужчины такова: оберегать свою спутницу, поддерживать и прислушиваться к ней. Сделать из спутницы в первую очередь друга и товарища. Роль женщины: быть всегда на стороне своего мужчины, дарить ему свою любовь и поддержку, быть с ним единым целым, его вдохновением. Крепок тот союз, где между мужчиной и женщиной взаимопонимание, уважение, любовь и вера", - написала телезвезда.

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