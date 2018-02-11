Марина Африкантова не сомневается, что женщина должна всегда быть на стороне мужчины
Участница "Дома-2" Марина Африкантова, которая весьма удачно выстроила отношения с молодым атлетом Романом Капаклы на периметре и уже подумывает о совместной жизни с ним за его пределами, не сомневается, что женщина должна всегда быть на стороне мужчины, и об этом девушка сообщила в социальной сети Instagram.
Марина уверена, что за сильным парнем всегда стоит сильная девушка. При этом она рассказала не только о роли слабого пола, но и об обязанностях сильного пола в любовном альянсе. Не забыла популярная блондинка поведать и о том, какие романы или браки бывают получаются самыми крепкими.
Недавно Африкантова и Капаклы вернулись на "Остров любви". Зрители считали, что дочка Татьяны Владимировны станет ведущей на архипелаге, но этого не случилось.
Марина уверена, что за сильным парнем всегда стоит сильная девушка. При этом она рассказала не только о роли слабого пола, но и об обязанностях сильного пола в любовном альянсе. Не забыла популярная блондинка поведать и о том, какие романы или браки бывают получаются самыми крепкими.
"Роль мужчины такова: оберегать свою спутницу, поддерживать и прислушиваться к ней. Сделать из спутницы в первую очередь друга и товарища. Роль женщины: быть всегда на стороне своего мужчины, дарить ему свою любовь и поддержку, быть с ним единым целым, его вдохновением. Крепок тот союз, где между мужчиной и женщиной взаимопонимание, уважение, любовь и вера", - написала телезвезда.
Недавно Африкантова и Капаклы вернулись на "Остров любви". Зрители считали, что дочка Татьяны Владимировны станет ведущей на архипелаге, но этого не случилось.