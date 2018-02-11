Пуговка из «Папиных дочек» намекнула на предстоящую свадьбу

16-летняя Екатерина Старшова поделилась снимком, на котором показала, как она смотрится в свадебном платье.Большая часть фанатов умиляется внешним видом Пуговки и обсуждает возможное замужество, на которое намекает звезда сериала «Папины дочки».На снимке Екатерина Старшова позирует перед зеркалом в надетом на себя свадебном платье. Свой пост в личном аккаунте Instagram девушка подписала так: «Какое красивое платье».Некоторые подписчики предположили, что это вовсе не свадебное платье, а наряд для выпускного вечера или бала.Немногим ранее в СМИ стала распространяться информация о беременности 16-летней Пуговки. Возможно, Старшова хотела подогреть интерес аудитории к своей деятельности и именно поэтому надела свадебное платье.Догадки фанатов сама актриса никак не прокомментировала.