Начался открытый бета-тест игры Ar:piel

В игре действия разворачивается в фантастическом красочном мире, где геймеру предстоит стать студентом академии Ar:piel, постигать тайные науки, спасать мир от различной нечисти, собирая при этом осколки заколдованного зеркала. Нужно выполнять различные задания в боевых зонах, которые населены полчищами монстров.В Ar:piel имеется несколько классов с уникальными способностями, техникой ведения боя. Имеют место привычные классы, но также есть отличия от стандартов жанра. Кроме ролевой составляющей в игрушке имеются элементы слэшера. Способности персонажей в этой игре можно комбинировать, при этом превращая в долгие цепочки атак, отличающиеся увеличенным уроном. Вместе с этим навыки героев, их оружие, а также броню можно в процессе игры постепенно улучшать.