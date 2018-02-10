Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове гость объяснился
Изгнанный с эфира за реплику о погибшем летчике Филипове гость объяснился.
Изгнанный из эфира авторской передачи Владимира Соловьева на «России 1» Григорий Винников пообещал, что извинится перед родными погибшего российского пилота.
Как объяснил Винников, он признает, что попытка пошутить была некстати, с его слов, он «сорвался». Напомним, эксперт-эммигрант цинично сьязвил во время минуты молчания в память о Романе Филиппове, погибшем во время боевых действий в Сирии, после того, как его самолет был сбит, он предпочел подорвать себя, но не сдался в плен.
Винников часто участвует в политических ток-шоу на российском телевидении. Похороны погибшего россиянина состоялись 8 февраля, почтить его память пришла делегация минобороны во главе с Сергеем Шойгу.
Изгнанный из эфира авторской передачи Владимира Соловьева на «России 1» Григорий Винников пообещал, что извинится перед родными погибшего российского пилота.
Как объяснил Винников, он признает, что попытка пошутить была некстати, с его слов, он «сорвался». Напомним, эксперт-эммигрант цинично сьязвил во время минуты молчания в память о Романе Филиппове, погибшем во время боевых действий в Сирии, после того, как его самолет был сбит, он предпочел подорвать себя, но не сдался в плен.
Винников часто участвует в политических ток-шоу на российском телевидении. Похороны погибшего россиянина состоялись 8 февраля, почтить его память пришла делегация минобороны во главе с Сергеем Шойгу.
Политика
Добавил: tidings Вчера, 22:44