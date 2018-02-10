Samsung выпустит бюджетные смартфоны версии Galaxy J3 Star и Galaxy J7 Star

Такой вывод сделали эксперты уже после обнародования информации патентного бюро USPTO. В его перечне зачатья данные названия. В настоящее время пока отсутствуют какие-либо данные касательно «начинки» будущих новинок. Имеются предположения, что приставка Star говорит про большую диагональ дисплея, в сравнении с версиями Galaxy J3, а также Galaxy J7. Стоит напомнить, что первое устройство оснащается пятидюймовым экраном на 1280х720 пикселей. При этом второе устройство имеет 5,5-дюймовый удобный экран. Разрешение устройства составляет 1920х1080 точек.Согласно итогам текущего года производитель современных девайсов Samsung продал 317 300 000 смартфонов. Между тем на долю южнокорейского развивающегося "гиганта" приходится 21,6 процента всех реализованных "умных" аппаратов.