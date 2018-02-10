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Toyota RAV4 стала самым продаваемым кроссовером в мире в 2017 году

Согласно итогам прошлого года экспертами был составлен рейтинг самых реализуемых кроссоверов в мире.

Toyota RAV4 стала самым продаваемым кроссовером в мире в 2017 году

На первой позиции оказалась версия Toyota RAV4. Всего реализовали 800 600 транспортных средств. Это на 10,1 процента больше в сравнении с 2016 годом. На вторую позицию вышла версия Honda CR-V. В данном случае было продано 718 000 единиц авто. Это на 0,8 процента больше в сравнении с позапрошлым годом. ТОП 3 замыкает модель Volkswagen Tiguan. Данное транспортное средство приобрели в количестве 718 000 экземпляров. Это на 37,5 процента больше чем показатель позапрошлого года.

В пятёрку ТОП попали следующие версии: Hyundai Tuсson (плюс 4 процента; 619 000 автомобилей), Great Wall Haval (минус 12,7 процента; 506 000 автомобилей). В прошлом году всего было продано тридцать миллионов кроссоверов. Это примерно на 11,3 процента больше, в сравнении с позапрошлогодними показателями продаж транспортных средств.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10
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