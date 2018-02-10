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Алексей Кудряшов из "Дома-2" окончательно разочаровался в Иване Диловой

Алексей Кудряшов из проекта "Дом-2" признался, что больше не относится к своей бывшей пассии Иване Диловой по-прежнему, окончательно поняв, что болгарка хитрая и корыстная, что ему совсем не нравится, в связи с чем парень и не жалеет о том, что эта красотка променяла его на Александра Гобозова.

Какое-то время Алексей ухаживал за Иваной. На лобном месте молодой человек даже сказал, что делает для неё всё. К слову, заселяться пара не торопилась, хоть Кудряшов и не был против такого развития событий. Но потом Дилова внезапно бросила юного красавчика, а также отметила, что не считает его настоящим мужчиной по определённым причинам.

Алексей Кудряшов из "Дома-2" окончательно разочаровался в Иване Диловой

Первое время Кудряшов был расстроен, но теперь уверен, что такой расклад только к лучшему. Алексей считает, что Ивана прибыла на периметр только ради шоу, а искать свою любовь она даже и не думает. Кроме того, ему больше не хочется ни говорить говорить о Диловой, ни вспоминать о ней.

В данный момент Алексей состоит в отношениях с Анастасией Балинской, с которой не единожды уже расставался и возобновлял роман. Кудряшов понял, что именно она ценит его больше всех остальных участниц реалии-шоу, поэтому ему хочется быть с ней.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:14
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