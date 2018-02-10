АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

DK Racing назвала цены на первый в России гоночный кит-кар Shortcut

В России представлен первый кит-кар Shortcut, владелец которого должен его собрать самостоятельно. Представители компании DK Racing сообщили, что стоимость такого автомобиля составляет 950 000 рублей.

DK Racing назвала цены на первый в России гоночный кит-кар Shortcut


Специалисты компании DK Racing разработали сразу 3 разных комплектации кит-кара. Стоимость базовой версии составляет 290 000 рублей. За эти деньги покупателям предложат раму с каркасом безопасности, педальный узел в сборе с рулевым колесом, корпусом моста и баланс-баром, а также элементы подвески. В данный набор не входят элементы кузова, он рассчитан на тех, кто хочет самостоятельно создать дизайн кит-кара.

Второй комплект DK Racing Shortcut стоимостью 600 000 рублей состоит из тех же компектующих, но в нём также имеется пол из алюминия, тормозная система, противопожарная система, кованные диски с шинами полуслик и некоторые детали интерьера. Этот комплект рассчитан на тех покупателей, которые захотят установить свой силовой агрегат.

Стоимость третьего набора составляет 950 000 рублей в него входит полноценное оснащение. В комплекте с каждым набором имеется видео-инструкция, а при необходимости клиенты могут воспользоваться помощью специалистов DK Racing.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи обновленного седана Honda
Поклонники Кристины Орбакайте заподозрили певицу
Ответ Илону Маску и Tesla: «Нива» побывала первой
Китай тестирует технологию отапливания жилых
Натали призналась, что чуть не стала жертвой
Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики,
Ученые назвали критерии идеального секса на
Facebook тестирует новую кнопку «Не нравится»
Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили
Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе
Более 35 тысяч гостей посетили церемонию открытия
"Автодор" будет мониторить федеральные трассы при
Toyota RAV4 стала самым продаваемым кроссовером в
GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet за
Оргкомитет ОИ-2018 заявил о кибератаке на свои
Умер актер из «Карточного домика»
Анастасия Лисова поразила подписчиков стройной
Ученые: Спиртовые антисептики для рук не спасают
В Амстердаме туристам запретили смотреть на
На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с
Американец развернул флаг России на трибуне в
Кроссовер Tata Nexon представлен в более
DK Racing назвала цены на первый в России
Уфолог под облаками нашел скрытый от человеческих
Древние египтяне проводили геологическую разведку
Евгения Феофилактова возмутила подписчиков,
Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику
В Сети появились слухи, что у Егора Холявина
Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой
Провести УЗИ станет легче с помощью нового
В этом году Москва уже десятый раз будет
Александра Черно очень скоро может покинуть
Эксперты: Tesla больше года в космосе не
Индийские разработчики выпустили 320-сильный
Алексей Кудряшов из "Дома-2" окончательно
Google сделает SMS-приложение Android
Просмотреть все новости