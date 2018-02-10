DK Racing назвала цены на первый в России гоночный кит-кар Shortcut

Специалисты компании DK Racing разработали сразу 3 разных комплектации кит-кара. Стоимость базовой версии составляет 290 000 рублей. За эти деньги покупателям предложат раму с каркасом безопасности, педальный узел в сборе с рулевым колесом, корпусом моста и баланс-баром, а также элементы подвески. В данный набор не входят элементы кузова, он рассчитан на тех, кто хочет самостоятельно создать дизайн кит-кара.Второй комплект DK Racing Shortcut стоимостью 600 000 рублей состоит из тех же компектующих, но в нём также имеется пол из алюминия, тормозная система, противопожарная система, кованные диски с шинами полуслик и некоторые детали интерьера. Этот комплект рассчитан на тех покупателей, которые захотят установить свой силовой агрегат.Стоимость третьего набора составляет 950 000 рублей в него входит полноценное оснащение. В комплекте с каждым набором имеется видео-инструкция, а при необходимости клиенты могут воспользоваться помощью специалистов DK Racing.