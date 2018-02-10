Древние египтяне проводили геологическую разведку местности

Древний город Идфу примерно 5 тыс. лет назад являлся центром по разведывательным работам, когда из данного кластера отправлялись походы для поиска нефти в Аравийской пустыне, металла и прочих полезных ископаемых, необходимых фараону. В Идфу нашли остатки керамики из Судана и раковины, привезенные с берегов Красного моря. Подобные находки только подтверждают высокую степень развития Древнего Египта как крупного административного государства.Кластер окружен хозяйственными постройками, где готовили пищу и проводили прочие работы, необходимые для жизнеобеспечения города. Именно данный населенный пункт стал отправной точкой для геологических изысканий древних египтян, пишет портал американского вуза.