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Андрей Денисов открыл глаза Майе Донцовой на измены Алексея Купина

Участник телешоу "Дом-2" Андрей Денисов расстроил Майю Донцову, рассказав ей о том, что её возлюбленный Алексей Купин имеет сексуальные отношения с Еленой Хроминой.

Зрители скандальной телестройки и подумать не могли, что паре Купин-Донцова придётся иметь дело с изменами, но фанатам пришлось разочароваться.

Андрей Денисов открыл глаза Майе Донцовой на измены Алексея Купина

Сейчас в самом разгаре борьба в рамках проектного конкурса "Свадьба на миллион", и Алексей очень хочет стать победителем. Зрители удивляются, почему именно в этот момент он решил изменить Донцовой. Денисов рассказал Майе, что о похождениях Купина знает уже весь "Дом-2", пытались предупредить девушки её и фанаты в социальных сетях.

Зрители не понимают, почему Донцова так слепа и ничего не видит, что вытворяет Купин. Желающих поддержать Майю оказалось мало, так как многим не понравилось, когда она в своё время встала на сторону Елены Хроминой в споре с Марго Овсянниковой за Саймона Морданшина. Теперь Донцова оказалась сама на месте Марго и может оценить, каково это.

Фанаты уверены, что Хромина вмешалась в отношения пары по указке организаторов, в ином случае она бы точно не посмела. А Донцова всё прекрасно понимает, но ей приходится молчать.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:07
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