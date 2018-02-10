Андрей Денисов открыл глаза Майе Донцовой на измены Алексея Купина

Зрители скандальной телестройки и подумать не могли, что паре Купин-Донцова придётся иметь дело с изменами, но фанатам пришлось разочароваться.Сейчас в самом разгаре борьба в рамках проектного конкурса "Свадьба на миллион", и Алексей очень хочет стать победителем. Зрители удивляются, почему именно в этот момент он решил изменить Донцовой. Денисов рассказал Майе, что о похождениях Купина знает уже весь "Дом-2", пытались предупредить девушки её и фанаты в социальных сетях.Зрители не понимают, почему Донцова так слепа и ничего не видит, что вытворяет Купин. Желающих поддержать Майю оказалось мало, так как многим не понравилось, когда она в своё время встала на сторону Елены Хроминой в споре с Марго Овсянниковой за Саймона Морданшина. Теперь Донцова оказалась сама на месте Марго и может оценить, каково это.Фанаты уверены, что Хромина вмешалась в отношения пары по указке организаторов, в ином случае она бы точно не посмела. А Донцова всё прекрасно понимает, но ей приходится молчать.