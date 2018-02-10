Зрители считают, что Саймон Марданшин, мог заниматься эскортом

При этом люди, считающие, что у Саймона за плечами тоже эскортные дела, разделились на два лагеря: одни уверены, что молодой человек стыдится этого прошлого, в связи с чем и ругает за него Марго, а другие считают, что он просто пытается отвести от себя все подозрения, и поэтому твердит, сколь неприятна для него подобная деятельность.Не секрет, что Саймон, когда речь заходит об эскорте, очень неплохо рассуждает о работе менеджера в данной сфере, и если к эскорту на самом деле он никакого отношения не имеет, то не совсем понятно, откуда у него такие знания. Впрочем, всё это - только предположения фолловеров, но у них есть основания.Саймон и Марго, являющиеся проектными возлюбленными, не так давно ещё расстались из-за эскортного прошлого последней. Сама Овсянникова, конечно, не торопится признавать, что зарабатывала таким путём, но загорелый атлет считает, что девушка просто обманывает его.