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Зрители считают, что Саймон Марданшин, мог заниматься эскортом

Саймон Марданшин, который упрекает Марго Овсянникову в том, что она занималась эскортом, может, как считают некоторые зрители, и сам быть не понаслышке знаком с данной работой, потому что парень слишком часто говорит о ней, и уж очень подробно порой описывает её детали.

При этом люди, считающие, что у Саймона за плечами тоже эскортные дела, разделились на два лагеря: одни уверены, что молодой человек стыдится этого прошлого, в связи с чем и ругает за него Марго, а другие считают, что он просто пытается отвести от себя все подозрения, и поэтому твердит, сколь неприятна для него подобная деятельность.

Зрители считают, что Саймон Марданшин, мог заниматься эскортом

Не секрет, что Саймон, когда речь заходит об эскорте, очень неплохо рассуждает о работе менеджера в данной сфере, и если к эскорту на самом деле он никакого отношения не имеет, то не совсем понятно, откуда у него такие знания. Впрочем, всё это - только предположения фолловеров, но у них есть основания.

Саймон и Марго, являющиеся проектными возлюбленными, не так давно ещё расстались из-за эскортного прошлого последней. Сама Овсянникова, конечно, не торопится признавать, что зарабатывала таким путём, но загорелый атлет считает, что девушка просто обманывает его.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:14
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