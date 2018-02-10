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Зрители заметили, что 35-летняя Ольга Рапунцель глупее своей 21-летней сестры

Зрители пришли к выводу, что 35-летняя Ольга Рапунцель выглядит глупее, чем её 21-летняя сестра Алёна Савкина, появившаяся на периметре не так давно и имеющая возможность закрутить роман с Ильёй Яббаровым.

Рапунцель не хочет видеть сестру рядом с Ильёй, потому что недавно молодой человек набросился на её мужа и стал его душить. При этом парень уже извинился за свой поступок, а Алёна призвала Ольгу не судить Яббарова строго и заняться своей жизнью.

Зрители заметили, что 35-летняя Ольга Рапунцель глупее своей 21-летней сестры

Зрителей удивил тот факт, что юная, можно сказать, Савкина даёт весьма неплохие советы своей старшей сестре. Кроме того, многие считают, что в конфликте с Яббаровом именно Алёна ведёт себя хладнокровно и мудро.

Сестра Рапунцель уверят, что и сама может разобраться со своей личной жизнью - отношениями с Ильёй, желающим познакомиться с ней поближе. Ольга понимает её, но всё равно не может смириться с таким выбором сестры.

Хейтеры уже обсмеяли Рапунцель за наивность и излишнюю вспыльчивость, которая всегда была присуща ей. Они не понимают, с какой стати Алёна, которая почти и жизни-то не познала толком, должна учить её, как правильно себя вести.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:50
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