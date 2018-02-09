Эксперты назвали 7 российских частных орбитальных проектов

Российская корпорация "КосмоКурс" получила лицензию на проведение работ в космосе, готовясь запустить в 2021 году суборбитальный пассажирский корабль для туризма, пишет портал РИА Новости. Отечественная "Лин индастриал" готовит семейство сверхлегких ракет "Таймыр", которые популярны ввиду появления миниатюрных спутников массой до 10 кг. Инициатива реализуется к 2020 году, однако аналогичным проектом заняты и в "НСТР ракетные технологии", где рассчитывают запускать спутники массой от 1 кг.Интересны наработки в программе "Морской старт", когда ракеты планируют запускать с плавучей платформы, а также программы по созданию кубсатов в "Сколково" и спутников малых размеров от частной фирмы "Даурия Аэроспейс". Известен и российский спутник "Маяк", который был запущен, но не раскрылся.