Зрители негодуют из-за неумелого дебюта Майи Донцовой в качестве ведущей на "Доме-2"

Майя осталась собой довольна, но зрители несколько иного мнения на этот счёт и призывают руководство больше не доверять пассии Алексея Купина ничего подобного, так как она, как им кажется, для этого совсем не годится.Донцова призналась, что разволновалась, начав вести лобное, но потом взяла себя в руки, доказав, как она считает, своё умение "дирижировать" участниками. Зрителям же не понравилось, что дочка Ирины Михайловны перебивала всех жителей телестройки и давала слово лишь себе.Нашлись, естественно, и те, кто похвалил Майю, призвав хейтеров, не критиковать её, потому что девушка только учится, и при этом для первого раза у неё всё очень даже неплохо получилось.Прежде ведущей на "Острове любви" была Юлия Ефременкова, а помогал рейтинговой особе в этом деле её парень Сергей Кучеров, управлявший конкурсами. Сейчас оба находятся на Поляне в Москве.