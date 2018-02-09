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Зрители негодуют из-за неумелого дебюта Майи Донцовой в качестве ведущей на "Доме-2"

Звезда "Дома-2" Майя Донцова, на днях дебютировавшая как ведущая реалити-шоу, а если точнее, то попробовавшая себя в данной роли на лобном месте, готова остаться в этом статусе и даже заметить Катю Жужу, занятую с недавних пор личной жизнью и не планирующую возвращаться на периметр.

Майя осталась собой довольна, но зрители несколько иного мнения на этот счёт и призывают руководство больше не доверять пассии Алексея Купина ничего подобного, так как она, как им кажется, для этого совсем не годится.

Зрители негодуют из-за неумелого дебюта Майи Донцовой в качестве ведущей на "Доме-2"

Донцова призналась, что разволновалась, начав вести лобное, но потом взяла себя в руки, доказав, как она считает, своё умение "дирижировать" участниками. Зрителям же не понравилось, что дочка Ирины Михайловны перебивала всех жителей телестройки и давала слово лишь себе.

Нашлись, естественно, и те, кто похвалил Майю, призвав хейтеров, не критиковать её, потому что девушка только учится, и при этом для первого раза у неё всё очень даже неплохо получилось.

Прежде ведущей на "Острове любви" была Юлия Ефременкова, а помогал рейтинговой особе в этом деле её парень Сергей Кучеров, управлявший конкурсами. Сейчас оба находятся на Поляне в Москве.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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