Александра Шева покинет "Дом-2", когда Арай Чобанян найдёт квартиру
Александра Шева из "Дома-2", которая на днях разлучилась с Араем Чобаняном, отбытие которого за ворота до сих пор обсуждается зрителями, вскоре отправится к любимому: девушка собирается тоже покинуть реалити-шоу, поскольку парень, как и обещал, готовится снять жильё для их совместного проживания.
По словам девушки, она даже не задумывается, что может произойти, если её проводят с проекта, так как Арай сейчас важнее всего остального для неё. Не секрет, что во время своего ухода за периметр загорелый красавчик расплакался и впервые признался, что любит Шеву. Александра также не смогла сдержать эмоций и заявила, что пойдёт с ним, но потом вспомнила, что идти ей пока некуда.
Арай тогда пообещал найти жильё для них, и сейчас, если верить Александре, мужчина отвечает за свои слова.
Прежде стало известно, что Чобаняна могли забрать с проекта родители.
По словам девушки, она даже не задумывается, что может произойти, если её проводят с проекта, так как Арай сейчас важнее всего остального для неё. Не секрет, что во время своего ухода за периметр загорелый красавчик расплакался и впервые признался, что любит Шеву. Александра также не смогла сдержать эмоций и заявила, что пойдёт с ним, но потом вспомнила, что идти ей пока некуда.
Арай тогда пообещал найти жильё для них, и сейчас, если верить Александре, мужчина отвечает за свои слова.
"По телефону он сказал, что скучает и не может без меня, хочет быстрее меня забрать... Сейчас у меня большие чувства, и это будет огромная проверка нашим отношениям. На данный момент мне тяжело здесь находиться без него", - написала Шева в блоге.
Прежде стало известно, что Чобаняна могли забрать с проекта родители.