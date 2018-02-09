Александра Шева покинет "Дом-2", когда Арай Чобанян найдёт квартиру

"По телефону он сказал, что скучает и не может без меня, хочет быстрее меня забрать... Сейчас у меня большие чувства, и это будет огромная проверка нашим отношениям. На данный момент мне тяжело здесь находиться без него", - написала Шева в блоге.

По словам девушки, она даже не задумывается, что может произойти, если её проводят с проекта, так как Арай сейчас важнее всего остального для неё. Не секрет, что во время своего ухода за периметр загорелый красавчик расплакался и впервые признался, что любит Шеву. Александра также не смогла сдержать эмоций и заявила, что пойдёт с ним, но потом вспомнила, что идти ей пока некуда.Арай тогда пообещал найти жильё для них, и сейчас, если верить Александре, мужчина отвечает за свои слова.Прежде стало известно, что Чобаняна могли забрать с проекта родители.