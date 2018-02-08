АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Представлен тизер нового электрического кроссовера Hyundai Kona

Корейский автоконцерн Hyundai планирует представить публике электрическую версию кроссовера Kona. Официальная презентация электромобиля состоится на автосалоне в Женеве в марте текущего года. В преддверии дебюта в сеть выложили первые тизеры новинки.

Представлен тизер нового электрического кроссовера Hyundai Kona


Электрическая версия кроссовера Hyudai Kona появится в продаже на европейском рынке летом 2018 года. Электрокар будет оснащён двумя вариантами силовых агрегатов. Минимальный запас хода электрического кроссовера составит не менее 470 километров.

По предположению экспертов, электрокроссовер Hyudai Kona будет оснащён комплексом систем полуавтономного вождения. О подробностях, касающихся технических характеристик и уровня оснащения новинки, производители пока не сообщают.

В прошлом году компания Hyudai сообщила о разработке электрической версии большого внедорожника Kona, именно этот электромобиль представят на автосалоне в Женеве.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали
Shuttle разрабатывает компьютер на платформе
Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя
«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти
Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с
Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за
Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки
Мать пятерых детей родила шестого прямо в
Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь
Новая ледостойкая морская платформа разработана в
Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana
Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь
На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung
HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры
Генетики отследили историю появления цитрусовых
Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не
Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов
Египет предложил России совместные проекты в
Физики предложили создать крылья самолетов из
Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему
Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили
В России заработает система по отслеживанию
Экс-супруга бывшего президента Латвии
Бородина и Собчак разыгрывают дом среди
Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse
Состоялась официальная презентация экстремального
Минэнерго: Российские энергокомпании
В Израиле алмазная биржа планирует выпуск
Американская Oracle ограничила работу с нефтяными
Постройневшая Алла Пугачева позировала перед
Российские туристы "заселят" Египет в этом году
Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до
Представлен тизер нового электрического
Официально представлен новый концептуальный
На рынок выйдет электрическая модель фургона
Арнольд Шварценеггер сыграет роль жестокого
Просмотреть все новости