Представлен тизер нового электрического кроссовера Hyundai Kona

Электрическая версия кроссовера Hyudai Kona появится в продаже на европейском рынке летом 2018 года. Электрокар будет оснащён двумя вариантами силовых агрегатов. Минимальный запас хода электрического кроссовера составит не менее 470 километров.По предположению экспертов, электрокроссовер Hyudai Kona будет оснащён комплексом систем полуавтономного вождения. О подробностях, касающихся технических характеристик и уровня оснащения новинки, производители пока не сообщают.В прошлом году компания Hyudai сообщила о разработке электрической версии большого внедорожника Kona, именно этот электромобиль представят на автосалоне в Женеве.