Агата Муцениеце и Яна Кошкина подрались из-за Павла Прилучного

Российская актриса Агата Муцениеце, жена телеведущего и актера Павла Прилучного, недавно побывала на съемках телепередачи «Короли фанеры». Судя по опубликованной фотографии в ее аккаунте Instagram она сцепилась с коллегой ее мужа Яной Кошкиной.Все фолловеры давно следят за карьерой Яны, а ее феерическая внешность не дает покоя операторам шоу, которые не устают демонстрировать зрителям все ее привлекательные ракурсы. Как истинный актер, Павел, конечно же, подыграл девушкам во время съемки, поэтому снимок получился довольно забавным.Недавно выяснилось, что Агата станет телеведущей программы «Голос. Дети». Она не собирается уступать мужу в талантах и настойчиво развивается, преодолевая новые ступени карьерной лестницы.