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Саймон Марданшин отчитал Марго Овсянникову за эскортное прошлое

Саймон Марданшин, который участвует в "Доме-2", отчитал проектную возлюбленную Марго Овсянникову за откровенное прошлое, ставшее некогда веской причиной их временного расставания, девушка, как считает парень, занималась эскортом.

Прежде появились слухи, что Овсянникова знает не понаслышке о вызывающей работе, и какое-то время загорелый атлет не желал иметь с ней ничего общего, в связи с чем закрутил роман со скандальной блондинкой Еленой Хроминой, считающейся главным врагом Овсянниковой на "Острове любви". Теперь же Саймон снова с Марго, но никак не может простить блондинке эскорт.

Саймон Марданшин отчитал Марго Овсянникову за эскортное прошлое

В Instagram появилось видео. В нём Саймон сидит на природе, к нему подходит Марго. Она хочет помириться, однако парень очень зол и начинает кричать на неё, повторяя, что не нужно было заниматься эскорт-услугами. Кроме того, Марданшин не понимает, почему ему приходится всегда оставаться виноватым в её глазах. Ещё больше вспыльчивый силач начинает ругаться, когда Овсянникова подтверждает, что она действительно ни в чём не виновата.

Прежде Марго не хотела возвращаться к Саймону из-за его неблагодарного поведения, но вернулась, поняв, что молодой человек любит её.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
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