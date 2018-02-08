Самарские ученые закончили работу над спутником «Аист-2М»

Стоит отметить, что инженеры, которые вели проект, представляют Самарский университет имени Королева. Так эксперты создали новый аппарат, который должен пополнить ряды других спутников, относящихся к группировке «АИСТ». Отмечается, что «Аист-2М» будет работать на орбите Земли в течение пяти лет. Вес устройства не больше 700 килограмм, а камера, с помощью которой он будет фотографировать Землю, оснащена специальной системой «Аврора» для снимков в 3D-формате.По мнению создателей проекта, подобный спутник должен стать намного полезнее своих предшественников. Полученные 3D-изображения будут применяться для строительства транспортных магистралей и прототипов населенных пунктов.