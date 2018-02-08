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Самарские ученые закончили работу над спутником «Аист-2М»

Инженеры из Самары и представители РКЦ «Прогресс» завершили работы по созданию спутника «Аист-2М», который, по словам разработчиков, сможет делать снимки поверхности Земли из космоса в формате 3D.

Самарские ученые закончили работу над спутником «Аист-2М»


Стоит отметить, что инженеры, которые вели проект, представляют Самарский университет имени Королева. Так эксперты создали новый аппарат, который должен пополнить ряды других спутников, относящихся к группировке «АИСТ». Отмечается, что «Аист-2М» будет работать на орбите Земли в течение пяти лет. Вес устройства не больше 700 килограмм, а камера, с помощью которой он будет фотографировать Землю, оснащена специальной системой «Аврора» для снимков в 3D-формате.

По мнению создателей проекта, подобный спутник должен стать намного полезнее своих предшественников. Полученные 3D-изображения будут применяться для строительства транспортных магистралей и прототипов населенных пунктов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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