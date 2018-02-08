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Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг Храма Василия Блаженного
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг знаменитого Храма Василия Блаженного.
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг Храма Василия Блаженного

В связи с повышенным спросом на туры к месту поклонения верующих для посещения знаменитого собора могут ввести лимит паломников. Такое решение принято дирекцией госмузея.

К Храму Василия Блаженного в Москве выстраиваются огромные очереди, комплекс занимает первое место в списке достопримечательностей столицы. Такая популярность сказывается и на состоянии объекта культурной и исторической ценности. По словам чиновников, антропогенная нагрузка практически перешагнула черту допустимой.

Потому введение нормы посещаемости может стать настоящим выходом из сложившейся ситуации. За минувший год Собор посетило свыше 1,2 миллиона человек, из них около 10% - иностранцы.

Решить вопрос введения квот сложно из-за того, что частично Храм принадлежит не государству, а церкви. Для принятия оптимального решения следует найти консенсус с соблюдением всех прав и интересов сторон.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 01:00
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