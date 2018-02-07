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Адель стала богаче на 142 миллиона фунтов стерлингов за одно турне
За одно мировое турне знаменитая британская исполнительница песен Адель заработала 142 млн фунтов стерлингов. В 2016-2017 годах певица гастролировала по миру, однако получала за один концерт всего около миллиона долларов. В этот раз девушка выступала в поддержку своего сольного альбома «25».

Адель стала богаче на 142 миллиона фунтов стерлингов за одно турне

О доходах британской певицы Адель по итогам мирового турне сообщили в её компании - именуемой Remedy Touring. Также, представители данной компании поведали, какую сумму на самом деле заработала артистка.

Из вышеуказанной денежной суммы исполнительнице песен фактически досталось только около 42 миллионов фунтов стерлингов. Остальной заработок девушки ушёл на расходы её сольного тура, а также оплату сотрудникам фирмы. 136 миллионов фунтов было выручено от проданных билетов, а ещё 6,6 миллионов фунтов стерлингов составила прибыль от продажи сувениров.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:57
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