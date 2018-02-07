Nike предоставит скидки на одежду, музыку и приложения за утреннюю зарядку

Таким образом, чтобы принять участие в этой программе, достаточно скачать приложение Nike Run Club или Nike Training Club, поскольку буквально на днях там появилась система бонусов. Для набора рейтинга следует часто заниматься спортом, поскольку именно самые активные спортсмены станут обладателями подарков от компании. Сообщается, что первые бонусы будут вручены уже в конце февраля.В списке возможных сюрпризов имеются скидки на спортивную одежду и аксессуары Nike, а также на специальные приложения и мотивирующие плейлисты в Apple Music для спортсменов. Для этого достаточно регулярно проводить спортивные занятия, чтобы приложение регистрировало активность пользователя.