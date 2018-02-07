Учёные создали электронную "татуировку" для продуктов

Учёные подсмотрели идею созданию "татуировок" для продуктов у производителей детских "переводок". Эти временные татуировки состоят из этилцеллюлозы, прикреплённой водорастворимым клеящим средством к листу бумаги. Эта простая технология была усовершенствована, благодаря чему специалисты получили электронные схемы для продуктов. Благодаря созданным продуктовым "татуировкам" можно будет узнать степень зрелости фрукта, не разрезая его.В производстве "татуировки" для продуктов используется нанопорошок серебра. Учёные внимательно подошли к вычислению дозы этого вещества, так как суточная доза для человека с весом в 70 кг составляет 350 микрограмм. Специалисты намерены провести дополнительные исследования, которые помогут исключить вероятность передозировки серебром.