ОИ-2018: НОК Норвегии отправил своим спортсменам 6000 доз препаратов от астмы

НОК Норвегии сообщает, что ошибки в количестве отосланных препаратов от астмы нет. 6000 доз не является чрезмерным количеством и соответствует тому объёму лекарств, которые использовались спортсменами этой страны в прошлых олимпийских играх. Астматиками оказались и некоторые участники от Германии, Швеции и Финляндии, однако, количество привезённых ими лекарств значительно уступает Норвегии.Эксперты отмечают, что противоастматические препараты, привезённые сборной Норвегии, считаются допингом для здоровых спортсменов. Врачи, обслуживающие данную команду, исходя из предыдущего опыта, уверены, что не все лекарства будут использованы, часть препаратов вернётся в Норвегию.