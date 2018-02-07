Twitter и PornHub против использования двойников знаменитостей в порнофильмах

В секс-индустрии в последнее время стали популярными видео, где на лица актеров с помощью искусственного интеллекта накладывают лица различных знаменитостей. Представители PornHub заметили, что такие ролики – это обман. Поэтому они выступают против распространения порно-роликов такого рода. На ресурсе удаляется регулярно контент, несоответствующий их правилам. Сюда относятся видеоролики с фейковыми знаменитостями. Аналогичной позиции придерживаются в сервисе микроблогов Twitter, блокируя аккаунты, распространяющие такие порнографические ролики.Тенденция распространения порно-видео с двойниками знаменитостей закрепилась в декабре 2017 года. Стоит отметить, что в одном из таких сообществ в рамках сайта Reddit состоит приблизительно девяносто тысяч человек.