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Twitter и PornHub против использования двойников знаменитостей в порнофильмах
Разработчики Twitter, а также PornHub отметили, что выступают против применения двойников знаменитостей в выпускаемых фильмах для взрослых.

Twitter и PornHub против использования двойников знаменитостей в порнофильмах

В секс-индустрии в последнее время стали популярными видео, где на лица актеров с помощью искусственного интеллекта накладывают лица различных знаменитостей. Представители PornHub заметили, что такие ролики – это обман. Поэтому они выступают против распространения порно-роликов такого рода. На ресурсе удаляется регулярно контент, несоответствующий их правилам. Сюда относятся видеоролики с фейковыми знаменитостями. Аналогичной позиции придерживаются в сервисе микроблогов Twitter, блокируя аккаунты, распространяющие такие порнографические ролики.


Тенденция распространения порно-видео с двойниками знаменитостей закрепилась в декабре 2017 года. Стоит отметить, что в одном из таких сообществ в рамках сайта Reddit состоит приблизительно девяносто тысяч человек.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 16:04
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