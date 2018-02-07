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Автомобили Haval M6 и Great Wall Wingle 5 будут собирать в России
В России планируют собирать пикапы Great Wall Wingle 5 и внедорожники Haval M6 под брендом DW Hower. На российском рынке новинки будут реализовываться под названием DW Wingle и Hower M6.

Автомобили Haval M6 и Great Wall Wingle 5 будут собирать в России


Внедорожник Hower M6 создан на одной платформе Haval H6 первой генерации. Автомобиль комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил, он работает в тандеме с «механикой» или «автоматом». Привод у автомобиля только передний.

Рамный пикап DW Wingle россиянам будет доступен с дизельным силовым агрегатом GW4D20 ёмкостью 2,0 литра производительностью 140 лошадиных сил. комплектуется силовая установка на пару с 6-скоростной «механикой», а также с полноприводной системой или с задним приводом.

О стоимости автомобилей Hower M6 и DW Wingle на российском рынке сообщат позднее перед стартом продаж.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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