Автомобили Haval M6 и Great Wall Wingle 5 будут собирать в России

Внедорожник Hower M6 создан на одной платформе Haval H6 первой генерации. Автомобиль комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил, он работает в тандеме с «механикой» или «автоматом». Привод у автомобиля только передний.Рамный пикап DW Wingle россиянам будет доступен с дизельным силовым агрегатом GW4D20 ёмкостью 2,0 литра производительностью 140 лошадиных сил. комплектуется силовая установка на пару с 6-скоростной «механикой», а также с полноприводной системой или с задним приводом.О стоимости автомобилей Hower M6 и DW Wingle на российском рынке сообщат позднее перед стартом продаж.