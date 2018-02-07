Автомобили Haval M6 и Great Wall Wingle 5 будут собирать в России
В России планируют собирать пикапы Great Wall Wingle 5 и внедорожники Haval M6 под брендом DW Hower. На российском рынке новинки будут реализовываться под названием DW Wingle и Hower M6.
Внедорожник Hower M6 создан на одной платформе Haval H6 первой генерации. Автомобиль комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил, он работает в тандеме с «механикой» или «автоматом». Привод у автомобиля только передний.
Рамный пикап DW Wingle россиянам будет доступен с дизельным силовым агрегатом GW4D20 ёмкостью 2,0 литра производительностью 140 лошадиных сил. комплектуется силовая установка на пару с 6-скоростной «механикой», а также с полноприводной системой или с задним приводом.
О стоимости автомобилей Hower M6 и DW Wingle на российском рынке сообщат позднее перед стартом продаж.
Внедорожник Hower M6 создан на одной платформе Haval H6 первой генерации. Автомобиль комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил, он работает в тандеме с «механикой» или «автоматом». Привод у автомобиля только передний.
Рамный пикап DW Wingle россиянам будет доступен с дизельным силовым агрегатом GW4D20 ёмкостью 2,0 литра производительностью 140 лошадиных сил. комплектуется силовая установка на пару с 6-скоростной «механикой», а также с полноприводной системой или с задним приводом.
О стоимости автомобилей Hower M6 и DW Wingle на российском рынке сообщат позднее перед стартом продаж.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:50