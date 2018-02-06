Стартап предложил клиентам подбор витаминов на основе их ДНК
Стартап Nytrigene предлагает своим клиентам новые витамины, которые разрабатываются индивидуально для каждого, основываясь на информации о здоровье. Чтобы приобрести такие витамины заказчик должен зайти на сайт и ответить на вопросы в анкете. В основном вопросы включают в себя сведения о состоянии здоровья и образе жизни. В среднем на составление анкеты уходит примерно 10 минут.
После ответов на вопросы заказчику необходимо выбрать, с какими именно свойствами витамины нужны. Кроме того, специалисты могут создать витамины на основе ДНК заказчика, которое будет вычисляться благодаря стартапу 23andMe.
Специалисты уверены, что на самом деле доказать положительное влияние генетического подхода к приему витаминов крайне сложно. «У нас не хватает информации, чтобы наверняка знать, что тому или иному человеку крайне необходим витамин А. Для этого необходимо провести множество тестов и наблюдений», - поделился Амир Трабелси, основатель платформы генетического анализа Genoox.
Основатель стартапа Nytrigene Минь Фитцджералдьд уверен, что подобные витамины намного эффективнее, чем таблетки и порошки. Цена индивидуальных витаминов составляет от 85$.
После ответов на вопросы заказчику необходимо выбрать, с какими именно свойствами витамины нужны. Кроме того, специалисты могут создать витамины на основе ДНК заказчика, которое будет вычисляться благодаря стартапу 23andMe.
Специалисты уверены, что на самом деле доказать положительное влияние генетического подхода к приему витаминов крайне сложно. «У нас не хватает информации, чтобы наверняка знать, что тому или иному человеку крайне необходим витамин А. Для этого необходимо провести множество тестов и наблюдений», - поделился Амир Трабелси, основатель платформы генетического анализа Genoox.
Основатель стартапа Nytrigene Минь Фитцджералдьд уверен, что подобные витамины намного эффективнее, чем таблетки и порошки. Цена индивидуальных витаминов составляет от 85$.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:07