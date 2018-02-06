Стартап предложил клиентам подбор витаминов на основе их ДНК

После ответов на вопросы заказчику необходимо выбрать, с какими именно свойствами витамины нужны. Кроме того, специалисты могут создать витамины на основе ДНК заказчика, которое будет вычисляться благодаря стартапу 23andMe.Специалисты уверены, что на самом деле доказать положительное влияние генетического подхода к приему витаминов крайне сложно. «У нас не хватает информации, чтобы наверняка знать, что тому или иному человеку крайне необходим витамин А. Для этого необходимо провести множество тестов и наблюдений», - поделился Амир Трабелси, основатель платформы генетического анализа Genoox.Основатель стартапа Nytrigene Минь Фитцджералдьд уверен, что подобные витамины намного эффективнее, чем таблетки и порошки. Цена индивидуальных витаминов составляет от 85$.