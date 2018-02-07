Александра Шева не покинула "Дом-2" с Араем Чобаняном, так как ей некуда идти

Если верить Александре, уйти с периметра за Араем ей хотелось, однако она не знала, куда именно ей идти, и возлюбленный понял её, призвав оставаться пока участницей телестройки. Чобанян стал заниматься поисками квартиры, чтобы жить в ней с Шевой, а загорелая брюнетка с нетерпением ждёт, когда парень даст команду попрощаться со зрителями.Шева также попросила фолловеров не судить ни её, и Арая, так как никто из них не знает подробностей сложившейся ситуации. Кроме того, Александра уверила, что по-настоящему любит бородатого красавца, как и он её, поэтому хочет быть с ним за периметром, а "Дом-2" играет для неё меньшую роль, чем Арай.В данный момент Шеве сложно оставаться на реалити-шоу без Чобаняна. Она скучает и старается связываться с ним всегда, когда представляется возможность сделать это.Арая, напомним, изгнали из "Дома-2" за жестокое обращение с животным, в частности, его заметили, когда он вытирал зеркало котом.