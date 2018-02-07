Ясновидящая предсказала, что после неизбежного развода у Виктории Романец неплохое будущее

"Над Викой восходит счастливая звезда. Просто ей не нужно подстегивать события", - говорит Николь Кузнецова и советует Виктории быть осторожнее с любовью, поскольку чувства могут быть весьма обманчивы.

Полгода назад Николь говорила, что союз пары очень подозрителен. Хоть накануне Гусев и помирился с женой, но они всё-таки разойдутся, убеждена Кузнецова.Молодому человеку ведунья предрекает ухудшение положения, а вот у Романец появятся неплохие перспективы. Николь говорит, что в будущем Вику ожидает успех, как награда за "бесперспективный и надуманный союз".Но гадалка говорит, что мужчина, на которого в следующий раз положится Виктория, тоже не сможет оправдать надежд девушки. Но уже через два года Вика забудет и Антона, и того, кто придет ему на смену.