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Ясновидящая предсказала, что после неизбежного развода у Виктории Романец неплохое будущее
Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова предсказала, что семейная жизнь Виктории Романец и Антона Гусева недолговечна. Ясновидящая убеждена, что их брак обязательно распадется.

Полгода назад Николь говорила, что союз пары очень подозрителен. Хоть накануне Гусев и помирился с женой, но они всё-таки разойдутся, убеждена Кузнецова.

Ясновидящая предсказала, что после неизбежного развода у Виктории Романец неплохое будущее

Молодому человеку ведунья предрекает ухудшение положения, а вот у Романец появятся неплохие перспективы. Николь говорит, что в будущем Вику ожидает успех, как награда за "бесперспективный и надуманный союз".

Но гадалка говорит, что мужчина, на которого в следующий раз положится Виктория, тоже не сможет оправдать надежд девушки. Но уже через два года Вика забудет и Антона, и того, кто придет ему на смену.

Ясновидящая предсказала, что после неизбежного развода у Виктории Романец неплохое будущее

"Над Викой восходит счастливая звезда. Просто ей не нужно подстегивать события", - говорит Николь Кузнецова и советует Виктории быть осторожнее с любовью, поскольку чувства могут быть весьма обманчивы.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:32
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