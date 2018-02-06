Противостояние трезвого шотландца и тигра закончилось позором
Противостояние трезвого шотландца и тигра закончилось позором для человека.
Позорно закончилось противостояние человека и хищного животного. Вызванная полиция не смогла защитить шотландского фермера от тигра.
Причиной тому стало то, что полосатый зверь оказался не настоящим, а всего лишь плюшевым. Именно игрушку большого размера шотландец посчитал настоящим животным.
Что интересно, фермер был абсолютно трезв, инцидент случился еще в субботу вечером. Войдя как обычно в коровник, 24-летний фермер в свете фонарика увидел притаившегося зверя. Мужчина действовал оперативно и вызвал полицию, в участке были вынуждены направить на ферму несколько автомобилей, настолько серьезной казалась угроза.
Увы, зверь оказался игрушечным, что интересно, подозрения об этом появились у самого фермера после почти часового наблюдения за «зверем». Вопреки опасениям, что хищник набросится на коров, тигр продолжал сидеть, совсем не шевелясь и не подавая признаков жизни.
Забравшись в машину, мужчина подъехал ближе к вечернему гостю, и только тогда смог понять, что хищник плюшевый.
Откуда на ферме появился игрушечный тигр пока не установлено.
Позорно закончилось противостояние человека и хищного животного. Вызванная полиция не смогла защитить шотландского фермера от тигра.
Причиной тому стало то, что полосатый зверь оказался не настоящим, а всего лишь плюшевым. Именно игрушку большого размера шотландец посчитал настоящим животным.
Что интересно, фермер был абсолютно трезв, инцидент случился еще в субботу вечером. Войдя как обычно в коровник, 24-летний фермер в свете фонарика увидел притаившегося зверя. Мужчина действовал оперативно и вызвал полицию, в участке были вынуждены направить на ферму несколько автомобилей, настолько серьезной казалась угроза.
Увы, зверь оказался игрушечным, что интересно, подозрения об этом появились у самого фермера после почти часового наблюдения за «зверем». Вопреки опасениям, что хищник набросится на коров, тигр продолжал сидеть, совсем не шевелясь и не подавая признаков жизни.
Забравшись в машину, мужчина подъехал ближе к вечернему гостю, и только тогда смог понять, что хищник плюшевый.
Откуда на ферме появился игрушечный тигр пока не установлено.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 20:51