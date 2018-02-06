Детали космического телескопа James Webb NASA доставлены в Калифорнию для сборки

Оптический телескоп и интегрированный научный приборный модуль, или OTIS, прибыли на объект Northrop Grumman в Редондо-Бич, штат Калифорния 2 февраля после того, как он был доставлен на грузовом самолете US-Air C-5 из Эллингтон-Филд, штат Техас, рядом с Джонсоном Космический центр.Блок OTIS, состоящий из оптики и научных приборов телескопа, недавно завершил 100-дневный термовакуумный тест в камере Космического центра Джонсона. Эти испытания подтвердили работу этих ключевых частей телескопа при очень низких температурах. OTIS теперь находится на том же объекте Northrop Grumman, где компания строит другие ключевые компоненты миссии, шину космического корабля и развертываемое солнцезащитное козырек размером с теннисный корт, все вместе называемый интегрированным элементом космического корабля.«Увлекательно иметь обе половины обсерватории Webb - OTIS и интегрированный элемент космического корабля - здесь, в нашем кампусе. Команда начнет заключительные этапы интеграции крупнейшего в мире космического телескопа», - сказал Скотт Уиллоуби, вице-президент и менеджер программ для Webb в Northrop Grumman.Уиллоуби добавил, что OTIS, скорее всего, будет установлен на космическом корабле в августе или сентябре, после чего комбинированный космический корабль будет проходить дополнительные испытания на окружающую среду и развертывание. Комбинированный космический корабль будет отправлен кораблем из Калифорнии во Французскую Гвиану в начале 2019 года для запуска, запланированного в период с марта по июнь 2019 года.Ранее NASA планировало запустить JWST в октябре текущего года, но в сентябре 2017 года объявило, что запуск будет отложен до начала 2019 года из-за проблем с разработкой космических аппаратов. Эти проблемы включали задержки в испытаниях на развертывание солнечного экрана и проблемы с клапанами в двигателях космических аппаратов. Эти проблемы привели к взаимному решению NASA и Northrop отложить запуск, чтобы дать команде больше времени для завершения работы.