Первая коммерческая миссия NASA наконец откроет секреты космической погоды

NASA впервые сделало акцент в качестве размещенной полезной нагрузки на коммерческий спутник GOLD. Когда глобальное наблюдение за лимбом и диском или миссия GOLD достигнет своей орбиты в 22 000 миль над западным полушарием летом 2018 года, он предоставит новые данные о том, где верхняя атмосфера Земли соответствует вакууму пространства.GOLD запущен в прошлый четверг на ракете Ariane-5 из Космического центра Гвианы в Куру (Французская Гвиана). Инструмент представляет собой спектрограф изображений, разбивающий свет на его составные длины волн и измеряя их интенсивность. Это позволяет GOLD создавать полноразмерные ультрафиолетовые изображения Земли с ее точки обзора над Западным полушарием.«GOLD будет исследовать динамическое перемежение пространства и самую верхнюю атмосферу Земли и попытаться понять, что движет изменениями в этом критическом регионе. Полученные данные улучшат модели прогнозирования космических погодных явлений, которые могут повлиять на жизнь на Земле, а также спутники и астронавтов в космосе. GOLD будет первым в области изучения и понимания околоземного пространства», - говорится в заявлении NASA.Самые низкие области пространства увлекательны исследователям, потому что они реагируют как на космическую погоду выше, так и на низкую атмосферу Земли ниже - перекрывающуюся термосферу и ионосферу. Хотя технически это область пространства, наиболее близкая к поверхности, исторически оказалась наиболее сложной областью наблюдения. GOLD планирует собирать наблюдения с 30-минутной каденцией, что, по мнению, намного выше предыдущих миссий. Это значит, что GOLD станет первой миссией для изучения погоды в нашей верхней атмосфере на повседневной основе, а не только для долгосрочных климатических моделей.«Первые метеорологические спутники революционизировали наше понимание и способность прогнозировать земную погоду. Мы ожидаем, что GOLD даст нам новое, похожее представление о динамике верхней атмосферы и космической среды нашей планеты», - сказал Эльзайд Талаат, главный научный сотрудник гелиофизики в NASA.