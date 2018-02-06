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Предсказано скорое наступление глобальной катастрофы
Учеными предсказано скорое наступление глобальной катастрофы.
Предсказано скорое наступление глобальной катастрофы

Американскими учеными в ходе длительных исследований установлены новые данные о возможной глобальной катастрофе уже в ближайшее время.

Как выяснили в Геологической службе США, в северном полушарии планеты на территории вечной мерзлоты находится почти 800 тысяч тонн ртути. Наблюдаемое в последние годы все более интенсивное из-за процессов глобального потепления таяние льдов может привести к тому, что все эти массы вредного вещества попадут в мировой океан.

Как известно, ртуть крайне токсична и ее выбросы в природу грозят глобальной экологической катастрофой. Тонны природной ртути в самых северных точках поступают из атмосферы Земли и смешавшись с почвенными веществами, вмерзают в льды Арктики.

После глубочайших анализов льда Аляски, проводимых в течение нескольких лет, ученые смогли выявить вышеуказанную опасность для населения планеты. Льды вечной мерзлоты содержат огромное количество токсического металла.

Если из-за таяния льдов вечной мерзлоты ртуть будет освобождена из глубин льда, она станет метилртутью, сверхтоксичным веществом, которое будет накапливаться в организмах человека и животных. Последствия могут быть крайне тяжелыми и иметь глобальный характер.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 19:20
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