Предсказано скорое наступление глобальной катастрофы

Американскими учеными в ходе длительных исследований установлены новые данные о возможной глобальной катастрофе уже в ближайшее время.Как выяснили в Геологической службе США, в северном полушарии планеты на территории вечной мерзлоты находится почти 800 тысяч тонн ртути. Наблюдаемое в последние годы все более интенсивное из-за процессов глобального потепления таяние льдов может привести к тому, что все эти массы вредного вещества попадут в мировой океан.Как известно, ртуть крайне токсична и ее выбросы в природу грозят глобальной экологической катастрофой. Тонны природной ртути в самых северных точках поступают из атмосферы Земли и смешавшись с почвенными веществами, вмерзают в льды Арктики.После глубочайших анализов льда Аляски, проводимых в течение нескольких лет, ученые смогли выявить вышеуказанную опасность для населения планеты. Льды вечной мерзлоты содержат огромное количество токсического металла.Если из-за таяния льдов вечной мерзлоты ртуть будет освобождена из глубин льда, она станет метилртутью, сверхтоксичным веществом, которое будет накапливаться в организмах человека и животных. Последствия могут быть крайне тяжелыми и иметь глобальный характер.