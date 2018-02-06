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Германскими правоохранители провели обыски в офисах Audi
Германскими правоохранительными органами проведены обыски в офисах, а также на одном из автозаводов Audi.

Германскими правоохранители провели обыски в офисах Audi

Проверки связаны с выдвинутыми обвинениями концерна в манипулировании данными касательно выбросов дизельных моторов. Речь идет о 200 000 авто, поставленных на рынки США и Европы. Согласно предположениям, ПО специально встроенное в авто, отключало системы очистки выбросов во время движения, и включало их только на тестовых стендах. Прокуратура на прошлой неделе проводила обыски. Власти подозревают в причастности к манипуляциям тринадцать работников Audi.

Volkswagen оказался в центре данного скандала после обнаружения ПО, занижающего показатели содержания в выхлопных газах авто с дизельными моторами. Такие автомобили отвечали принятым в Соединённых Штатах экологическим нормам только на бумаге. Они в действительности превышали предельный уровень загрязнённости воздуха примерно в тридцать - сорок раз.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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