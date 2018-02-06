Поклонники раскритиковали Викторию Лопыреву за плохой фотошоп
Модель является послом ЧМ по футболу, так что всегда должна быть на высоте. Виктория Лопырева опубликовала в Instagram новый снимок, однако подверглась критике со стороны поклонников из-за плохого фотошопа.
Звезда позировала перед камерами возле трапа самолета перед вылетом в Марокко, где проходили финальные соревнования африканский наций, но подписчики даже не узнали Викторию Лопыреву в сюжете. Ее лицо давно уже изменилось после косметических процедур, так что многие люди отметили, что знаменитость вообще не похожа на прежнюю красавицу.
Самые дотошные пользователи сетей заметили коррекцию фото с помощью редактора, но модель сильно увлеклась внешним видом и даже стерла зуб. После такого открытия они попросили кумира заканчивать показы красоты и возвращаться к своему избраннику Николаю Баскову, потому что уже не надеются увидеть свадьбу пары.
Звезда позировала перед камерами возле трапа самолета перед вылетом в Марокко, где проходили финальные соревнования африканский наций, но подписчики даже не узнали Викторию Лопыреву в сюжете. Ее лицо давно уже изменилось после косметических процедур, так что многие люди отметили, что знаменитость вообще не похожа на прежнюю красавицу.
Самые дотошные пользователи сетей заметили коррекцию фото с помощью редактора, но модель сильно увлеклась внешним видом и даже стерла зуб. После такого открытия они попросили кумира заканчивать показы красоты и возвращаться к своему избраннику Николаю Баскову, потому что уже не надеются увидеть свадьбу пары.