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Поклонники раскритиковали Викторию Лопыреву за плохой фотошоп
Модель является послом ЧМ по футболу, так что всегда должна быть на высоте. Виктория Лопырева опубликовала в Instagram новый снимок, однако подверглась критике со стороны поклонников из-за плохого фотошопа.

Звезда позировала перед камерами возле трапа самолета перед вылетом в Марокко, где проходили финальные соревнования африканский наций, но подписчики даже не узнали Викторию Лопыреву в сюжете. Ее лицо давно уже изменилось после косметических процедур, так что многие люди отметили, что знаменитость вообще не похожа на прежнюю красавицу.

Поклонники раскритиковали Викторию Лопыреву за плохой фотошоп


Самые дотошные пользователи сетей заметили коррекцию фото с помощью редактора, но модель сильно увлеклась внешним видом и даже стерла зуб. После такого открытия они попросили кумира заканчивать показы красоты и возвращаться к своему избраннику Николаю Баскову, потому что уже не надеются увидеть свадьбу пары.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:40
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