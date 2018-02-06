Марина Джураева уверена, что Илья Яббаров не испытывает к ней чувств

Как написала Марина в блоге, ещё до своего появления на периметре Илья постоянно говорил ей о серьёзных отношениях, обещал, что у них будет большая любовь и хотел сделать её самой счастливой девушкой в мире. В итоге же, как отметила Джураева, Яббаров просто говорил слова, даже и не думая отвечать за них. Впрочем, поняла это блондинка только на телестройке.При этом в первый день на Поляне Илья всё-таки отличился с хорошей стороны, на второй же стал интересоваться другими участницами реалити-шоу. Марина поняла, что он обманывал её, желая лишь попасть на проект, а не строить на нём серьёзные отношения. При этом сам Яббаров постоянно повторяет, что ищет свою единственную и неповторимую, но даже зрители уверены, что ему просто нужен "Дом-2".По словам Джураевой, желания возобновлять отношения с Яббаровым у неё больше нет, да и не появится, и в этом она уже уверена. Впрочем, Илья и не торопится извиняться перед белокурой красоткой.