Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось узнать от Илона Маска перед первым запуском Falcon Heavy
Менее чем за день до первого запланированного запуска Falcon Heavy генеральный директор Илон Маск SpaceX ответил на вопросы журналистов о ракете на короткой пресс-конференции. Специалисты The Verge назвали 4 ключевые вещи, о которых поведал Маск.
1. Falcon Super Heavy.
Генеральный директор Илон Маск на вопрос о возможности SpaceX увеличить производительность Falcon Heavy с течением времени (как Falcon 9) предложил создать Falcon Super Heavy – Falcon Heavy с дополнительными ускорителями. Falcon Super Heavy имел бы около 9 миллионов фунтов тяги, что почти удвоило бы текущую способность ракеты и поставило его на ровне с Сатурном V как самой мощной ракетой, созданной когда-либо.
2. Tesla пройдет через пояс Ван Аллен.
Tesla Roadster, расположенный на Falcon Heavy, будет отправлен на широкую орбиту Марса, Илон Маск рассказал, что автомобиль еще и войдет в шестичасовую «береговую линию» радиационного пояса Ван Аллен.
3. На Tesla Roadster установлено три камеры.
Маск сообщил, что к автомобилю Roadster прикреплены три камеры, которые, по его словам, «должны предоставить действительно эпические виды, если они будут работать и все пройдет хорошо».
4. Falcon Heavy не совершит полет на Луну.
В прошлом году Маск объявил, что SpaceX стремится использовать Falcon Heavy для отправки двух платных туристов в путешествие вокруг Луны в 2018 году, но план, похоже, изменился. Гендиректор SpaceX сказал, что полет зависит от разработки следующей космической ракеты компании, Big Falcon Rocket или BFR. В прошлом году Маск сообщил, что вскоре SpaceX направит большую часть своих ресурсов на разработку BFR и в конечном итоге полностью прекратит использование Falcon Heavy и Falcon 9.
1. Falcon Super Heavy.
Генеральный директор Илон Маск на вопрос о возможности SpaceX увеличить производительность Falcon Heavy с течением времени (как Falcon 9) предложил создать Falcon Super Heavy – Falcon Heavy с дополнительными ускорителями. Falcon Super Heavy имел бы около 9 миллионов фунтов тяги, что почти удвоило бы текущую способность ракеты и поставило его на ровне с Сатурном V как самой мощной ракетой, созданной когда-либо.
2. Tesla пройдет через пояс Ван Аллен.
Tesla Roadster, расположенный на Falcon Heavy, будет отправлен на широкую орбиту Марса, Илон Маск рассказал, что автомобиль еще и войдет в шестичасовую «береговую линию» радиационного пояса Ван Аллен.
3. На Tesla Roadster установлено три камеры.
Маск сообщил, что к автомобилю Roadster прикреплены три камеры, которые, по его словам, «должны предоставить действительно эпические виды, если они будут работать и все пройдет хорошо».
4. Falcon Heavy не совершит полет на Луну.
В прошлом году Маск объявил, что SpaceX стремится использовать Falcon Heavy для отправки двух платных туристов в путешествие вокруг Луны в 2018 году, но план, похоже, изменился. Гендиректор SpaceX сказал, что полет зависит от разработки следующей космической ракеты компании, Big Falcon Rocket или BFR. В прошлом году Маск сообщил, что вскоре SpaceX направит большую часть своих ресурсов на разработку BFR и в конечном итоге полностью прекратит использование Falcon Heavy и Falcon 9.