Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось узнать от Илона Маска перед первым запуском Falcon Heavy

Генеральный директор Илон Маск на вопрос о возможности SpaceX увеличить производительность Falcon Heavy с течением времени (как Falcon 9) предложил создать Falcon Super Heavy – Falcon Heavy с дополнительными ускорителями. Falcon Super Heavy имел бы около 9 миллионов фунтов тяги, что почти удвоило бы текущую способность ракеты и поставило его на ровне с Сатурном V как самой мощной ракетой, созданной когда-либо.Tesla Roadster, расположенный на Falcon Heavy, будет отправлен на широкую орбиту Марса, Илон Маск рассказал, что автомобиль еще и войдет в шестичасовую «береговую линию» радиационного пояса Ван Аллен.Маск сообщил, что к автомобилю Roadster прикреплены три камеры, которые, по его словам, «должны предоставить действительно эпические виды, если они будут работать и все пройдет хорошо».В прошлом году Маск объявил, что SpaceX стремится использовать Falcon Heavy для отправки двух платных туристов в путешествие вокруг Луны в 2018 году, но план, похоже, изменился. Гендиректор SpaceX сказал, что полет зависит от разработки следующей космической ракеты компании, Big Falcon Rocket или BFR. В прошлом году Маск сообщил, что вскоре SpaceX направит большую часть своих ресурсов на разработку BFR и в конечном итоге полностью прекратит использование Falcon Heavy и Falcon 9.