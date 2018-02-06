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В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство от герпеса перед живой аудиторией
Прошлой ночью биохакер, известный своими живыми экспериментами, ввел в свой организм лекарство от герпеса перед аудиторией Body Hacking Con в Остине.
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство от герпеса перед живой аудиторией


28-летний Аарон Трайвик, возглавляющий биотехнологическую компанию Ascendance Biomedical, использовал экспериментальное лечение герпеса, которое не проходило типичный путь клинических испытаний, чтобы проверить его безопасность.

Согласно исследованию, проведенному учеными в лабораториях, лекарство создано биохакером по имени Андреас Стуермер, который «имеет степень магистра и является биопредпринимателем», согласно описанию конференции. Подобного рода эксперименты характерны для Ascendance. Компания полагает, что разработка методов лечения по правилам FDA слишком медлительна и что биохакеры могут ускорить этот процесс.

Хотя Трайвик сообщил, что чувствует себя отлично после «инъекции», сказать, какими на самом деле будут последствия, пока сложно, ведь прошел всего лишь день, но даже биохакер Джозиа Зайнер, известный своими экспериментами, сказал Gizmodo, что данный поступок безрассудный.

Согласно данным Tech Review, компания Аарона Трайвика также разрабатывает генную терапию для увеличения мышечной массы и уменьшения жировой.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:14
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