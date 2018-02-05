Ученые обнаружили массивные запасы ртути, скрытые в вечной мерзлоте Аляски

В новом исследовании ученые измерили концентрацию ртути в ядрах вечной мерзлоты на Аляске и подсчитали, сколько ртути было захвачено вечной мерзлотой к северу от экватора с момента последнего ледникового периода. Исследование показывает, что северные вечномерзлые почвы являются крупнейшим резервуаром ртути на планете, хранящим почти в два раза больше ртути, чем все остальные почвы, океан и атмосфера в совокупности.«Это исследование является очень новым и делает большое открытие в области, которая ранее была несколько проигнорирована. Это показывает, что вечная мерзлота представляет собой огромный источник ртути, и если она оттаивает из-за изменения климата, ртуть может быть выпущена и может значительно увеличить глобальную нагрузку на ртуть», - сказал Пол Шустер, гидролог Геологической службы США в Боулдере, штат Колорадо.Более теплые температуры воздуха из-за изменения климата могут оттаять большую часть существующего слоя вечной мерзлоты в северном полушарии. Эта талая вечная мерзлота может высвободить большое количество ртути, вследствие чего могут потенциально затронуть экосистемы по всему миру. Ртуть накапливается в водных и наземных пищевых цепях и оказывает вредное неврологическое и репродуктивное воздействие на животных. Новые результаты имеют серьезные последствия для понимания того, как Земля хранит ртуть и здоровье человека и окружающей среды.