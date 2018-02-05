Сергей Лазарев опубликовал видеоролик, на котором его сын Никита наслаждается снежной погодой

О том, что у Сергея Лазарева есть наследник стало известно совсем недавно. Певец долгое время скрывал об его существовании, поскольку не хотел пристального внимания к нему со стороны прессы. Исполнитель старается проводить все свое свободное время с сыном.Еще совсем недавно Лазарев прятал лицо Никиты от посторонних глаз, но теперь на радость своим поклонникам он с завидной регулярностью делится свежими видеороликами и фотоснимками сына.Фанаты с удовольствием наблюдают за малышом и отмечают, что он безумно похож на своего знаменитого папу. И вот недавно Сергей выложил на своей официальной страничке видео, на котором отчетливо видно с каким наслаждением мальчик проводит время на прогулке.А данное видео певец подписал так: «Зимнее счастье…. такую зиму я люблю». Пользователи уже в который раз начали рассматривать внешность Никиты и единогласно писали, какой он милый и очаровательный. А его папа замечательный, ответственный и самый лучший на свете, который интересы своего ребенка ставит превыше всего.