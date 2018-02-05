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Сергей Лазарев опубликовал видеоролик, на котором его сын Никита наслаждается снежной погодой
Сергей Лазарев на своей официальной страничке выложил новый видеоролик, на котором его сын Никита наслаждается снежной погодой.

Сергей Лазарев опубликовал видеоролик, на котором его сын Никита наслаждается снежной погодой


О том, что у Сергея Лазарева есть наследник стало известно совсем недавно. Певец долгое время скрывал об его существовании, поскольку не хотел пристального внимания к нему со стороны прессы. Исполнитель старается проводить все свое свободное время с сыном.

Еще совсем недавно Лазарев прятал лицо Никиты от посторонних глаз, но теперь на радость своим поклонникам он с завидной регулярностью делится свежими видеороликами и фотоснимками сына.

Фанаты с удовольствием наблюдают за малышом и отмечают, что он безумно похож на своего знаменитого папу. И вот недавно Сергей выложил на своей официальной страничке видео, на котором отчетливо видно с каким наслаждением мальчик проводит время на прогулке.

А данное видео певец подписал так: «Зимнее счастье…. такую зиму я люблю». Пользователи уже в который раз начали рассматривать внешность Никиты и единогласно писали, какой он милый и очаровательный. А его папа замечательный, ответственный и самый лучший на свете, который интересы своего ребенка ставит превыше всего.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:01
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