Снимок Meizu 15 попал в Сеть
В китайской социальной сети Weibo появился снимок нового смартфона Meizu 15. Автор фотографии сообщает, что данное мобильное устройство китайской компании должно стать юбилейным.
Ранее уже появлялась информация о том, что девайс может получить процессор Snapdragon 845 или же не менее хороший чип Exynos 8895. Объем оперативной памяти должен составить 6-8 гигабайт, а предложенный объем встроенной памяти окажется на уровне 128 Гб. Стоит еще выделить сканер отпечатков пальцев и двойную камеру с вертикальным расположением сенсоров.
До сих пор больше подробностей так и не появилось.
Несмотря на это, уже в марте компания Meizu собирается презентовать свой смартфон Meizu 15. Также очень скоро новинка может выйти на рынок.
Ранее уже появлялась информация о том, что девайс может получить процессор Snapdragon 845 или же не менее хороший чип Exynos 8895. Объем оперативной памяти должен составить 6-8 гигабайт, а предложенный объем встроенной памяти окажется на уровне 128 Гб. Стоит еще выделить сканер отпечатков пальцев и двойную камеру с вертикальным расположением сенсоров.
До сих пор больше подробностей так и не появилось.
Несмотря на это, уже в марте компания Meizu собирается презентовать свой смартфон Meizu 15. Также очень скоро новинка может выйти на рынок.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:35