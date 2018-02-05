Снимок Meizu 15 попал в Сеть

Ранее уже появлялась информация о том, что девайс может получить процессор Snapdragon 845 или же не менее хороший чип Exynos 8895. Объем оперативной памяти должен составить 6-8 гигабайт, а предложенный объем встроенной памяти окажется на уровне 128 Гб. Стоит еще выделить сканер отпечатков пальцев и двойную камеру с вертикальным расположением сенсоров.До сих пор больше подробностей так и не появилось.Несмотря на это, уже в марте компания Meizu собирается презентовать свой смартфон Meizu 15. Также очень скоро новинка может выйти на рынок.