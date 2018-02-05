Фотограф угрожал модели секс-игрушкой и она подала на него в суд

Модель Татьяна Новитенко рассталась с Андреем Успенским через 8 месяцев после начала их романа. Со слов бывшей балерины и модели нижнего белья, у мужчины был характер собственника, и он продолжал ее преследовать даже после расставания.В итоге девушка подала иск в суд, который вынес постановление, запретивший Андрею какие-либо контакты с Татьяной, но и это его не остановило. Фотограф и дальше отправлял электронные письма, цветы и сообщения с угрозами. Он укорял свою бывшую за аборт.Последней каплей была посылка от Андрея с секс-игрушкой и фотографией собаки Татьяны, которую фотограф отредактировал так, словно она тонет в воде. Суд рассматривает новое дело и вынесет приговор Успенскому через 3 недели.