Фотограф угрожал модели секс-игрушкой и она подала на него в суд
Фотограф королевского балета, продолжая угрожать своей бывшей девушке-модели, несмотря на судебный запрет, отправил ей секс-игрушку с запиской «Жизнь настолько серьёзна, но не в действительности». За это она подала на него в суд.
Модель Татьяна Новитенко рассталась с Андреем Успенским через 8 месяцев после начала их романа. Со слов бывшей балерины и модели нижнего белья, у мужчины был характер собственника, и он продолжал ее преследовать даже после расставания.
В итоге девушка подала иск в суд, который вынес постановление, запретивший Андрею какие-либо контакты с Татьяной, но и это его не остановило. Фотограф и дальше отправлял электронные письма, цветы и сообщения с угрозами. Он укорял свою бывшую за аборт.
Последней каплей была посылка от Андрея с секс-игрушкой и фотографией собаки Татьяны, которую фотограф отредактировал так, словно она тонет в воде. Суд рассматривает новое дело и вынесет приговор Успенскому через 3 недели.
Модель Татьяна Новитенко рассталась с Андреем Успенским через 8 месяцев после начала их романа. Со слов бывшей балерины и модели нижнего белья, у мужчины был характер собственника, и он продолжал ее преследовать даже после расставания.
В итоге девушка подала иск в суд, который вынес постановление, запретивший Андрею какие-либо контакты с Татьяной, но и это его не остановило. Фотограф и дальше отправлял электронные письма, цветы и сообщения с угрозами. Он укорял свою бывшую за аборт.
Последней каплей была посылка от Андрея с секс-игрушкой и фотографией собаки Татьяны, которую фотограф отредактировал так, словно она тонет в воде. Суд рассматривает новое дело и вынесет приговор Успенскому через 3 недели.