Анастасию Костенко жестоко раскритиковали за свадебные фото

Как известно, 10 января полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" и молодая модель из Ростовской области поженились, а несколько дней назад состоялось их венчание.Пребывая в хорошем настроении, Костенко решила порадовать и своих подписчиков, показав в Instagram несколько свадебных фото. Фанаты начали расхваливать девушку и её прекрасный наряд, только вот хейтеры изрядно подпортили ленту комментариев, жестоко раскритиковав внешность Анастасии.Интернет-пользователи не оценили образ новоиспечённой жены Тарасова, отмечая, что стилист явно недоработал: прическа совершенно не подходит к овалу лица девушки, а свисающие локоны смотрятся совсем не очень. Не понравился многим и наряд невесты.Антифанаты ожидают ответной реакции 23-летней модели, которая в последнее время начала отвечать на негативные комментарии, не находя, по всей видимости, в себе сил дальше молчать на откровенные издевательства.