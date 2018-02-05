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Анастасию Костенко жестоко раскритиковали за свадебные фото
Анастасия Костенко опубликовала на своей странице в Instagram кадры со свадебной фотосессии, но множество негативных отзывов могут расстроить супругу Дмитрия Тарасова.

Как известно, 10 января полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" и молодая модель из Ростовской области поженились, а несколько дней назад состоялось их венчание.

Анастасию Костенко жестоко раскритиковали за свадебные фото

Пребывая в хорошем настроении, Костенко решила порадовать и своих подписчиков, показав в Instagram несколько свадебных фото. Фанаты начали расхваливать девушку и её прекрасный наряд, только вот хейтеры изрядно подпортили ленту комментариев, жестоко раскритиковав внешность Анастасии.

Интернет-пользователи не оценили образ новоиспечённой жены Тарасова, отмечая, что стилист явно недоработал: прическа совершенно не подходит к овалу лица девушки, а свисающие локоны смотрятся совсем не очень. Не понравился многим и наряд невесты.

Антифанаты ожидают ответной реакции 23-летней модели, которая в последнее время начала отвечать на негативные комментарии, не находя, по всей видимости, в себе сил дальше молчать на откровенные издевательства.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:25
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