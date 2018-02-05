Тарантино чуть не убил Уму Турман на съемках «Убить Билла»
Актрису Уму Турман на съемках культового фильма «Убить Билла» чуть не убил Квентин Тарантино, настоявший на езде актрисы в неисправном кабриолете.
По сценарию фильма «Убить Билла» героиня Турман должна была быстро ехать на открытом кабриолете. Но Ума отказалась ехать на автомобиле, так как он был неисправен. И все же режиссёр Квентин Тарантино настоял на том, чтобы она поехала. Турман не смогла справилась с управлением, и машина разбилась. Со слов актрисы, она сама не разбилась чудом.
После этого случая прежние близкие отношения Умы и Квентина закончились.
Турман потребовала от компании Харви Вайнштейна отдать ей съемку дубля с аварией, но ей было отказано.
Теперь, когда Харви Вайнштейна уволили из собственной компании, выдать актрисе съемку согласилось руководство киноконцерна.
Об эпизоде долгое время умалчивали - продюсерская компания Харви Вайнштейна отказывалась обнародовать компрометирующие ее кадры.
По сценарию фильма «Убить Билла» героиня Турман должна была быстро ехать на открытом кабриолете. Но Ума отказалась ехать на автомобиле, так как он был неисправен. И все же режиссёр Квентин Тарантино настоял на том, чтобы она поехала. Турман не смогла справилась с управлением, и машина разбилась. Со слов актрисы, она сама не разбилась чудом.
После этого случая прежние близкие отношения Умы и Квентина закончились.
Турман потребовала от компании Харви Вайнштейна отдать ей съемку дубля с аварией, но ей было отказано.
Теперь, когда Харви Вайнштейна уволили из собственной компании, выдать актрисе съемку согласилось руководство киноконцерна.
Об эпизоде долгое время умалчивали - продюсерская компания Харви Вайнштейна отказывалась обнародовать компрометирующие ее кадры.