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Геймеры выразили свои недовольства разработчикам Overwatch
От игровой аудитории начали поступать определенные недовольства, относительно отсутствия очередной, обновленной версии игры Overwatch, ориентированной на консоль PlayStation 4 Pro.

Разработчиком и издателем популярных компьютерных игр, компанией Blizzard, выпущено следующее обновление для не менее известного игрового проекта – Overwatch, ориентированного на Xbox One X, включающего в себя поддержку передового 4K-разрешения.
Геймеры выразили свои недовольства разработчикам Overwatch


Данное обновление полностью проигнорировало поддержку версии для популярной консоли PlayStation 4 Pro. Естественно, что обладатели данной модели начали жаловаться на то, что приставка PlayStation 4 Pro, до сих пор оставляет разрешение 1080p, при загрузке игры.

Со своей стороны, разработчики сделали попытку оправдаться тем, что при работе над обновленной версией для Xbox One X ими были затрачены огромные средства и усилия. По поводу возможного выпуска обновления Overwatch для пострадавших обладателей PlayStation 4 Pro, компания Blizzard до настоящего времени ничего не сообщила.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:50
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