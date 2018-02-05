Геймеры выразили свои недовольства разработчикам Overwatch

Разработчиком и издателем популярных компьютерных игр, компанией Blizzard, выпущено следующее обновление для не менее известного игрового проекта – Overwatch, ориентированного на Xbox One X, включающего в себя поддержку передового 4K-разрешения.Данное обновление полностью проигнорировало поддержку версии для популярной консоли PlayStation 4 Pro. Естественно, что обладатели данной модели начали жаловаться на то, что приставка PlayStation 4 Pro, до сих пор оставляет разрешение 1080p, при загрузке игры.Со своей стороны, разработчики сделали попытку оправдаться тем, что при работе над обновленной версией для Xbox One X ими были затрачены огромные средства и усилия. По поводу возможного выпуска обновления Overwatch для пострадавших обладателей PlayStation 4 Pro, компания Blizzard до настоящего времени ничего не сообщила.