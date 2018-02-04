Hubble прислал изображение удивительных сталкивающихся галактик "Пингвин и яйцо"

Hubble подарил возможность увидеть невероятно большую двойную, напоминающую, по мнению астрономов Национального управления космическими полетами Пингвина, который охраняет свое яйцо.С точки зрения обычного обывателя «Пингвин и яйцо» является одним из самых странных имен. Но официально это астрономическое явление в научных кругах известно как Arp 142. На самом деле обнаруженный телескопом Hubble «Пингвин и яйцо» - это две галактики, распростертые на 23 миллиона световых лет, и которые в данное время сталкиваются. Одна из форм, смутно подобная пингвину (NGC 2336), когда-то была нормальной спиральной галактикой, в то время как яйцо (NGC 2937), вероятно, очень давняя галактика, давно исчерпавшая звездообразующие материалы, такие как газ и пыль.Две галактики Arp 142 постепенно сближаются, неизбежно попадая в гравитацию друг друга. Согласно пресс-релизу NASA, «Пингвин и яйцо» в конечном итоге сольются вместе, сформируясь в нечто похожее по внешнему виду на галактику Млечный Путь.