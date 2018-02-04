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Родители четыре года пытаются «оживить» юридически мертвого ребенка
Родители 13-летней американки Джахи Макмат, которой врачи поставили диагноз «смерть мозга», подали в суд Окленда на медиков и законы штата Калифорния, согласно которым их дочь признана «юридически мертвой». Родители пытаются доказать, что их больная дочь жива, ибо ребенок реагирует на голос родных, по их просьбе шевелит пальцами.

Родители четыре года пытаются «оживить» юридически мертвого ребенка


В детской клинике в 2013 году подростку была сделана операция по удалению аденоидов. По окончании штатно проведенной операции, открылось кровотечение и к полуночи у пациентки пропал сердечный ритм. Ее поместили в реанимацию, но после мозговая деятельность не возобновилась. Через три дня ребенка признали мертвым. Но родителям с помощью правоохранителей удалось перевезти больную в клинику другого штата, не отключая аппарат жизнеобеспечения. Адвокат пострадавшей стороны заявил тогда, что ребенок с бьющимся сердцем скорее жив, чем мертв. А в Международном фонде исследования мозга заявили, что у девочки меняется сердечный ритм, стоит лишь матери заговорить к ней. А при смерти мозга такого не бывает.

Судебные тяжбы продолжаются.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 22:35
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