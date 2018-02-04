Родители четыре года пытаются «оживить» юридически мертвого ребенка

В детской клинике в 2013 году подростку была сделана операция по удалению аденоидов. По окончании штатно проведенной операции, открылось кровотечение и к полуночи у пациентки пропал сердечный ритм. Ее поместили в реанимацию, но после мозговая деятельность не возобновилась. Через три дня ребенка признали мертвым. Но родителям с помощью правоохранителей удалось перевезти больную в клинику другого штата, не отключая аппарат жизнеобеспечения. Адвокат пострадавшей стороны заявил тогда, что ребенок с бьющимся сердцем скорее жив, чем мертв. А в Международном фонде исследования мозга заявили, что у девочки меняется сердечный ритм, стоит лишь матери заговорить к ней. А при смерти мозга такого не бывает.Судебные тяжбы продолжаются.